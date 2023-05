Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat azi la Vaslui, ca acuzatiile privind faptul ca ar fi plagiat in teza sa de doctorat de la UBB Cluj sunt nefondate si fac parte dintr-o campanie "mizerabila" dusa de USR.Oficialul s-a referit la decizia Consiliului National de Etica, organism aflat in subordinea Ministerului Cercetarii, care a stabilit ca Bode nu a plagiat in volumul bazat pe teza de doctorat."Ma feresc sa comentez decizii ale instantelor, fie ca sunt instante academice, ... citeste toata stirea