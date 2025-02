Bogatii devin mai bogati in Cluj! Numarul proprietarilor cu 11-20 de locuinte a crescut semnificativ in ultimii 4 ani

Unii clujeni traiesc pe picior mare in Cluj, in conditiile in care ultimii patru ani au reusit sa ajunga sa detine zeci de imobile in orasul de cinci stele.Mai exact, intre 2020-2024, numarul proprietarilor cu 11-20 de locuinte a crescut de la 218 la 310, mai exact cu 92 in ultimii 4 ani.Totodata, daca in 2020 existau 1049 de proprietari care detineau fiecare intre 5-10 locuinte, in 2024, numarul lor a crescut la 1780. Adica vorbim de o crestere de 70%!Miscarea "Casi sociale ACUM" a ... citește toată știrea