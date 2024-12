Bogdan Pivariu, primarul Florestiului, taie in carne vie dupa ce Somesul Mic s-a umplut de gunoaie. Amenzi URIASE si ,,toleranta ZERO la asa ceva"

Primarul Florestiului, Bogdan Pivariu, a reactionat dupa ce sute de gunoaie au fost aruncate pe Somesul Mic, in Floresti, in zona strazilor Tineretului si Lacului.Edilul a transmis ca exista ,,toleranta 0" fata de aceste actiuni ale oamenilor care trateaza fara pic de respect natura si mediul inconjurator. Astfel, mai multe amenzi usturatoare au fost deja aplicate, iar alte 9 persoane urmeaza sa primeasca ,,un cadou" de Craciun, luni, din partea autoritatilor locale.Mai mult decat atat, in ... citește toată știrea