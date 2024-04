Bogdan Pivariu si-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar: "Impreuna suntem noul Floresti"

Bogdan Pivariu, primarul comunei Floresti si-a depus candidatura pentru un nou mandat."Astazi mi-am depus candidatura pentru un nou mandat in functia de primar al Florestiului si am inmanat lista candidatilor PNL pentru Consiliul Local Floresti.Imi exprim recunostinta fata de toti cei care au fost alaturi de noi in acest moment important", a anuntat Bogdan Pivariu.La evenimentul organizat la Primaria Floresti au participat presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, deputatul PNL, Radu ... citește toată știrea