Bolid intrat pe contrasens in curba. Un motociclist, la un pas de moarte VIDEO

Camera de bord a unui clujean a suprins, la iesirea din oras, un motociclist care a reusit in ultima secunda sa evide un bolid care intrase pe sens opus intr-o curba fara vizibilitate. Soferul a ramas fara carnet timp de 60 de zile si a fost amendat cu 870 de lei. "Veneam spre Cluj prin Padurea Faget si la un moment dat la o curba spre stanga m-am trezit cu o masina in fata mea, incercand sa depaseasca o alta masina. Practic erau doua masini in paralel. Da, am zis ca imi vad moartea cu ochii, ... citeste toata stirea