Bolojan: locuitorii Bihorului vor putea ajunge pana la Valea Draganului, in Cluj, pe un drum asfaltat din primavara anului viitor, pe Drumul Apusenilor

Locuitorii Bihorului vor putea ajunge pana la Valea Draganului, in Cluj, pe un drum asfaltat din primavara anului viitor, pe Drumul Apusenilor, spune presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolovan."De pe Drumul Apusenilor, intre barajul Lesu si Stana de Vale. Drumul este in curs de modernizare pe fonduri europene. Ne propunem ca pana la sfarsitul anului sa avem asfalt pe toata portiunea. Din primavara anului viitor se va putea circula din Beius, Stana de Vale pana in Remeti si in Valea ... citeste toata stirea