Bolojan nici nu a ajuns bine la Bucuresti si a venit deja cu schimbari! Ce metoda a gasit ardeleanul pentru a salva bani

Bihoreanul Ilie Bolojan a devenit cunoscut pentru eficienta pe care a adus-o in toate institutiile publice pe care le-a condus, iar aceasta eficienta pare ca va "lovi" si Administratia Prezidentiala. Fostul primar al municipiului Oradea a devenit presedinte interimar miercuri, 12 februarie 2025, iar dupa doar doua zile de cand a ajuns la Cotroceni a gasit o metoda de a salva banii publici.Pentru prima data in istoria Romaniei, un presedinte nu va avea o vila de protocol si va locui in Palatul