O bomba de 100 de kilograme din Cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in Padurea Faget.Pirotehnistii de la ISU Cluj au lucrat duminica dupa-amiaza pentru a scoate bomba din pamant."A fost vorba despre o bomba de aviatie de 100 de kilograme gasita intamplator de doua persoane in Padurea Faget, in apropiere de drumul Sfantul Ion. Imediat au fost solicitati ... citeste toata stirea