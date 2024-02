Bombardier agresiv de pe strada Piezisa, prins la vama cand incerca sa fuga din tara dupa ce a facut scandal

Un barbat care a incercat sa sparga un local de pe strada Piezisa, "Litoralul clujenilor", a fost prins in vama cand incerca sa fuga din tara.La data de 8 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca -Sectia 6 Politie au dispus retinerea unui barbat, de 32 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice.Intrucat acesta s-a sustras cercetarilor, pe numele sau a fost emis un ... citește toată știrea