Un tanar de 24 de ani din Turda a fost arestat sub acuzatiile de camata, santaj, violare de domiciliu si razbunarea pentru ajutorul dat justitiei.In fapt, in cursul anilor 2021-2022, acesta ar fi dat bani cu camata mai multor persoane, fiind vorba de sume cuprinse intre 50 si 2.000 de lei, iar pentru a-si recupera banii, tanarul ar fi procedat la amenintari cu acte de violenta.De asemenea, in data 22 iunie ... citeste toata stirea