Un tanar a fost prins de politistii din cadrul Sectiei 2 de Politie Cluj-Napoca fara permis in trafic. Mai mult, in urma verificarilor, agentii au constatat ca avea la activ o alta pedeapsa pentru o alta infractiune rutiera, pentru care era sub supraveghere.,,In fapt, la data de 16 august a.c., in jurul orei 23.40, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca, care se afla in zona Piata 1 Mai, desfasurand activitati de control trafic in baza unui plan de actiune, l-au ... citeste toata stirea