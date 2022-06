Bombardier periculos arestat la Cluj, in Campia Turzii! Este spaima inchisorilor

Politistii au ridicat zilele trecute la Campia Turzii un interlop periculos. A evadat de la Gherla si a fost prins in Franta dupa o spargere.Bartus Alexandru Cristian (39 ani) a fost arestat pentru 30 de zile. A fost prins in Franta, unde era acuzat de ucidere (in urma unui jaf urmat de o lovitura cauzatoare de moarte), apoi a dat o spargere la o locuinta din Vultureni si are la activ o tentativa de evadare de la penitenciarul din Gherla, stand in libertate 12 zile, pana cand a fost capturat ... citeste toata stirea