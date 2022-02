Bombardier prins pe Traian Vuia cu viteza si-a aratat muschii. Politistii l-au pus la punct urgent

Un sofer a fost depistat joi, 17 februarie, pe strada Traian Vuia, cu viteza mult peste limita permisa. Barbatul avea 110 km/h si a fost oprit in jurul orei 19.00, dupa ce a fost inregistrat de aparatul radar. Acesta isi arata muschii cu masina lui puternica.Barbatului i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 2.900 de lei, fiindu-i totodata suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioada de 90 de zile.Acesta a fost prins in cadrul unei razii de proportii de ... citeste toata stirea