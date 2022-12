"Bombardierii" din Dej, care furau inclusiv hartie igienica dintr-un depozit, au ajuns in arest pentru 30 de zile - FOTO

O trupa formata din cinci barbati care au spart in mod repetat un depozit din Dej au ajuns dupa gratii.La data de 13 decembrie a.c., in jurul orei 06.00 politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, cu sprijinul jandarmilor au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara la locuintele a 5 barbati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in forma continuata.Cei in cauza, sunt banuiti ca in perioada 12 iunie a.c. - 8 august a.c., ar fi sustras din depozitul ... citeste toata stirea