Bone Ferenc a fost arestat pentru 30 de zile. El a recunoscut ca si-a omorat iubita

Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Bone Ferenc in dosarul privind uciderea iubitei sale, Beata Molnar. Barbatul de 43 de ani si-a recunoscut vina.Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj au explicat ca in perioada 21-22 mai 2022, in timp ce se deplasa cu autovehiculul marca Dacia Logan pe mai multe trasee prin arealul unor comune din zona de munte a judetului Cluj, inculpatul Bone Ferenc a exercitat agresiuni fizice asupra victimei care ... citeste toata stirea