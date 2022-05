Bone Ferenc, iubitul tinerii disparute din Cluj-Napoca, gasita moarta in judetul Bihor, retinut. Procurorii vor cere arestarea sa preventiva pentru 30 de zile

Bone Ferenc, barbatul de 43 de ani suspectat ca a ucis-o pe Molnar Beata, tanara disparuta din Cluj-Napoca si gasita moarta in judetul Bihor a fost retinut de procurii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, pentru 24 de ore, sub acuzatia de omor. In 28 mai, va fi prezentat Tribunalui Cluj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Dupa ce au descoperit in 25 mai cadavrul Beatei Molnar in zona unei benzinarii dezafectate din satul Cornitel, comuna Borod, de langa Alesd, ... citeste toata stirea