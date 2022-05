Bone Ferenc, suspectul in cazul uciderii femeii disparute din Cluj-Napoca, adus in catuse la Cluj - VIDEO

Bone Ferenc, barbatul de 43 de ani care este principalul suspect in cazul uciderii tinerei de 31 de ani disparuta in 23 mai din Cluj, a fost prins joi seara la Oradea si adus de urgenta la Cluj.Cadavrul femeii a fost gasit miercuri, 25 mai, pe un camp din Alesd, judetul Bihor. Bone se ascundea intr-un vagon dezafectat din apropierea Garii din Oradea. Autoturismului acestuia, marca Dacia Logan, a fost gasit, anterior, in apropiere de gara, iar acolo era si geanta femeii ucise.Masina a fost ... citeste toata stirea