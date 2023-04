Un alt scandal a izbucnit in Mitropolia Clujului, dupa ce un calugar s-a filmat in ipostaze stanjenitoare, chiar in Saptamana Mare iar imaginile de pe o aplicatie pentru gay au ajuns, fara voia lui, pe internet, arata stiririleprotv.ro. Superiorii monahului i-au interzis sa mai slujeasca la manastirea din Floresti si au inceput o ancheta. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, Vasile Banescu, a spus, pentru aceeasi sursa ca: "Impostura smintitoare, absenta vocatiei si compromiterea ... citeste toata stirea