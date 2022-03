Bora Valentin - De ce trebuie un nou tribut?

Catstrofa aviatica din seara zilei de 2 martie 2022, unde un avion Mig 21 Lancer precum si un elicopter IAR 330, s-au prabusit in zona localitatii Gura Dobrogei, In acest accident aviatic si-au pierdut viata 8 militari, pilotul aeronavei Mig 21 Lancer, precum si membrii echipajul de cautare salvare de pe elicopterul IAR 330. Acest accident tragic a redeschis urme adanci pentru maistrul militar in rezerva Bora Valentin, singurul supravietuitor al unui alt accident aviatic de elicopter ce a avut ... citeste toata stirea