O soferita din Cluj si-a transformat bordul masini in altar. Cei care au vazut scena si-au facut cruce."Putea sa aiba o cruce in geam si era de ajuns, nu toate cartoanele alea!", a spus o femeie care a vazut scena.Soferita avea mai multe fotografii cu sfinti prinse in rama de la sistemul de ventilatie ... citeste toata stirea