Borna 1.000 - de kilometri de autostrada - ar putea fi atinsa in Romania peste cateva zile cu deschiderea unui tronson de autostrada langa Cluj.E vorba de "tronsonul-muzeu" dintre Nusfalau, in Salaj, si Suplacu de Barcau, in Bihor, tronson care face parte din Autostrada Transilvania, pentru care lucrarile au inceput inca din urma cu aproape doua decenii. Asociatia Pro Infrastructura, care monitorizeaza proiectele mari de infrastructura din Romania, arata ca din informatiile membrilor ... citeste toata stirea