Bradul de Craciun 2024 a ajuns in Piata Unirii din Cluj-Napoca! Are 20 de metri si este gata de impodobire. Ce ziceti, e frumos? FOTO/VIDEO

Bradul de Craciun a ajuns in Piata Unirii din Cluj-Napoca - Targul de Craciun isi deschide portile pe 22 noiembrie 2024Bradul de Craciun, inalt de 20 de metri, a fost instalat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, marcand inceputul pregatirilor pentru Targul de Craciun din centrul orasului. Generosul brad a fost donat si va straluci sub luminile festive alaturi de decoratiunile specifice, creand o atmosfera de basm pentru vizitatori.Targul de Craciun si festivitatile de iarna incep la finalul lunii ... citește toată știrea