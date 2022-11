Bradul de Craciun a ajuns in Piata Unirii din Cluj-Napoca.Copacul a fost taiat din zona de munte a Clujului si a fost transportat pana in Cluj-Napoca pe un trailer. Bradul are peste 20 de metri inaltime.Clujenii au stat cu sufletul la gura in Piata si au urmarit operatiunea de amplasare a bradului in Piata Unirii.Bradul urmeaza sa fie ... citeste toata stirea