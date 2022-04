Brand romanesc in plina dezvoltare. Cu 30.000 de euro investitie s-a ajuns la o cifra de afaceri de aproape 3 milioane de euro. Ce spune clujeanul asociat in companie

O afacere pornita in 2014, in Targu Mures, a ajuns in toata Romania si in mai multe state europene. Boom-ul a fost la un an de la deschidere, in Cluj, cand oamenii au inceput sa formeze cozi de zeci de metri...pentru gogosi. Donuteria, o marca inregistrata care se ocupa cu produse de patiserie, e una dintre afacerile romanesti de succes.Stam de vorba cu unul dintre asociatii companiei, Dan Olteanu.Omul de afaceri nu s-a asteptat ca business-ul sa aiba un asemenea succes. "Chiar zilele ... citeste toata stirea