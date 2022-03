O cisterna de la Brantner a fost fotografiata, joi, 24 martie, in Marasti, pe strada Dunarii, in timpul unei actiuni de spalare a strazii. Drumul este plin de praf adunat la finalul iernii, iar spalarea este ceva normal.Anormal este faptul ca angajatul companiei, care are contract cu municipalitatea pentru a spala strada, a petrecut 20 de minute pentru a-i spala masina unui ... citeste toata stirea