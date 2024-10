Branza unica in lume, facuta intr-o pestera din Cluj! Ce o face speciala: ,,O poveste de peste 300 de ani''

La aproximativ o ora de Cluj-Napoca, in comuna clujeana Esaga, se produce o branza considerata unica in lume.Este vorba despre branza de Nasal, primul produs din Romania care a obtinut statutul ,,denumire de origine protejata in Uniunea Europeana",fabricata in satul Nasal.Branza este maturata intr-o grota, unde traieste o bacterie speciala, numita Brevibacterium Linens. Temperatura in grota este constanta tot anul: 14 grade Celsius, iar bacteria se pune in mod natural pe cas, fara a fi ... citește toată știrea