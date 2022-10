Prima bratara de supraveghere electronica montata in judetul Cluj a fost pusa ieri de politisti unui barbat acuzat de violenta domestica. Este vorba despre un tanar de 22 de ani care si-a agrsat concubina in varsta de 19 ani si care a depus plangere la politie.Politistii l-au identificat pe barbat in comuna Gilau si au emis un ordin de restrictie prin care nu are ... citeste toata stirea