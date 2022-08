Bratari electronice pentru monitorizarea agresorilor: Proiect pilot in Bucuresti si alte 3 judete. Politia are nevoie de peste 650 de noi ofiteri si agenti

Proiectul pilot privind monitorizarea prin intermediul bratarilor electronice a agresorilor aflati sub control judiciar ori in arest la domiciliu va demara in prima etapa, din acest an, in Bucuresti, Iasi, Mures si Vrancea, iar Politia ar avea nevoie doar in aceasta faza de peste 47 de noi ofiteri si inca 604 agenti, potrivit unui proiect de HG aflat pe agenda de miercuri a Guvernului.Executivul vrea sa adopte miercuri un proiect de Hotarare privind aspectele tehnice si organizatorice privind ... citeste toata stirea