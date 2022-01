BREAKING 1.200 de cazuri de coronavirus in 24 de ore la Cluj

Record de cazuri de infectare cu coronavirus in 24 de ore la Cluj, peste 1.200, in conditiile in care judetul are deja cele mai multe cazuri de infectie descoperite de la debutul pandemiei, si cea mai ridicata rata de infectare din tara de cateva zile.In Cluj au fost descoperite in ultimele 24 de ore un numar de 1.261 de cazuri de infectie cu coronavirus, cele mai multe inregistratee in acest interval cel putin in ultimele luni. Doar in Bucuresti au fost descoperite mai multe, aproape 2.300. ... citeste toata stirea