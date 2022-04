BREAKING Clujeanul Ioan Aurel Pop, inca un mandat la conducerea Academiei Romane

Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost ales marti intr-un nou mandat de presedinte al Academiei Romane, cu durata de patru ani.Alegerile au avut loc prin vot secret, in cadrul Adunarii Generale intrunite in Aula Academiei Romane, incepand cu ora 10. Adunarea Generala a Academiei Romane, alcatuita din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare, si-a exprimat optiunea cu o majoritate de 142 din 157 voturi exprimate.Membru corespondent al Academiei Romane din anul 2001, in cadrul ... citeste toata stirea