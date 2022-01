BREAKING Clujul in scenariul rosu, singurul judet din tara

Incidenta infectiei cu coronavirus a depasit azi la Cluj pragul critic de trei cazuri la mia de locuitori, Clujul e singurul judet din tara in scenariul rosu de functionare in conditiile in care aici au fost depistate, in ultimele 24 de ore, de departe cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi in Cluj la 3,44 cazuri la mie, cea mai ridicata din tara si singura care depaseste pragul critic de trei cazuri la mie. Incidenta din Cluj e ... citeste toata stirea