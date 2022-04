BREAKING Elena Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Condamnarea e definitiva / Udrea trebuie sa se predea sau politia o va cauta la domiciliu

Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casatie la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentintei pronuntate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanta a respins constestatia in anulare si a mentinut sentinta de 6 ani inchisoare, anunta G4media.ro.Inalta Curte de Casatie si Justitie o condamnase in 2018 pe Elena Udrea la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, dar Udrea se afla atunci in Costa Rica, unde a cerut statutul de refugiat. Elena ... citeste toata stirea