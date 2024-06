BREAKING Emil Boc castiga Primaria Cluj Napoca cu 46%, iar la mica distanta Sabin Sarmas obtine 32% din voturi

UPDATE Ora 04:00Dupa ce s-au numarat voturile in peste 90% din sectiile de votare din municipiul Cluj Napoca, liberalii clujeni pot rasufla usurati, dat fiind ca Emil Boc a reusit sa se distanteze de Sabin Sarmas cu peste zece procente. Astfel, conform datelor transmise de partide, in acest moment Boc numara 46% din voturile exprimate, in timp ce Sabin Sarmas (candidat independent care n-a avut in spate sprijinul niciunui partid) numara 32% din voturile exprimate. Candidata UDMR, Olah Emese, ... citește toată știrea