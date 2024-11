Breaking NEWS: Ludovic Orban s-a retras in direct din cursa pentru presedintie in favoarea Elenei Lasconi, la prima dezbatere din ultimii 10 ani

Ludovic Orban se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei si o sustine pe Elena Lasconi | Dezbatere istorica la Digi 24Ludovic Orban, candidatul Forta Dreptei pentru functia de presedinte al Romaniei, a anuntat in aceasta seara, in direct, retragerea sa din cursa in favoarea Elenei Lasconi, candidata USR. Decizia a fost luata chiar in timpul unei dezbateri importante, prima de acest tip din ultimii 10 ani, care se desfasoara la Digi 24."Astazi impreuna cu colegii mei din alianta ... citește toată știrea