Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost condamnat definitiv pentru luare de mita de instanta Curtii de Apel Cluj, in aceasta dimineata.Astfel, azi instanta a admis apelul declarat de procurorii DNA impotriva sentintei instantei inferioare - Tribunalul Cluj - luata in 2016, pe care o desfiinteaza in parte, sub aspectul temeiniciei acesteia, cu privire la duratei pedepsei complementare aplicate inculpatului si rejudecand cauza in aceste limite a majorat interzicerea dreptului de a fi ... citeste toata stirea