BREAKING Rezultate recensamant: Populatia Romaniei a scazut cu 1,1 milioane, Clujul scade cu 12.000 rezidenti intr-un deceniu

Institutul National de Statistica (INS) a anuntat vineri rezultatele provizorii ale recensamantului populatiei si locuintelor derulat in acest an. Presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, a anuntat deja ca populatia aflata pe teritoriul Romaniei este de aproximativ 19 milioane, cu un milion mai putin decat la recensamantul din 2011. "Am observat o tendinta: orasele resedinta de judet isi reduc populatia si creste populatia din localitatile limitrofe", a mai spus ... citeste toata stirea