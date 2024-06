BREAKING Seful IPJ Cluj a fost retinut de procurorii DNA

Seful Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Mihai Rus, a fost retinut in aceasta dupa-masa de procurorii DNA.Procurorii spun ca l-au retinut pe Mihai Rus in calitate de suspect intr-un dosar alaturi de seful Serviciului Rutier Aurelian Mircea Rotar si doi agenti de politie.Rus e acuzat de infractiunile de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit - doua fapte - si de fals in declaratii. Aurelian Mircea Rotar, ... citește toată știrea