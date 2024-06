BREAKING Seful Politiei din Cluj va fi cercetat sub control judiciar in dosarul in care e acuzat de abuz in serviciu alaturi de alti trei politisti, DNA ia aceeasi masura in cazul celor 4 suspecti

Seful Politiei din Cluj va fi cercetat sub control judiciar in dosarul in care e acuzat de abuz in serviciu alaturi de alti trei politisti - seful Serviciului Rutier si doi agenti de Politie. De altfel, procurorii anticoruptie au dispus aceeasi masura pentru toti cei patru suspecti.Mai exact seful IPJ Cluj Mihai Rus alaturi de seful Serviciului Rutier Aurelian Mircea Rotar si doi agenti de politie rutiera vor fi cercetati sub control judiciar pentru 60 de zile, au precizat reprezentantii DNA ... citește toată știrea