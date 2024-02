Britanic stabilit la Cluj, socat de modul in care Electriuca Furnizare umfla facturile: "Rusine sa va fie!"

Un fotograf britanic stabilit la Cluj s-a lovit de serviciile oferite de Electrica Furnizare, primind o factura umflata rau, avand in vedere ca nici nu a locuit in ultimele cinci luni acolo."Ei bine, Electrica Furnizare se pare ca vom avea putin de discutat.Nu am stat in locatia respectiva din noiembrie si, cumva, mi-ati calculat un consum la factura de electricitate de 1528.02 lei... Chiar daca adun ultimele cinci facturi primite, nu ajung la jumatate din suma facturata acum.Pirati ... citește toată știrea