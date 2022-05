Brosura de admitere la liceu, publicata la Cluj de Inspectoratul Scolar cu o intarziere de 10 zile. Vezi locurile disponibile in liceele clujene

Inspectoratul Scolar Cluj nu a respectat termenul de 15 mai 2022, prevazut prin ordin de ministru pentru publicarea brosurii cu locurile oferite la admiterea in liceu in acest an. Astfel, termenul a fost depasit cu 10 zile, desi toti elevii de clasa a VIII a si parintii acestora asteapta aparitia brosurii pentru a sti ce locuri sunt disponibile.Situatia de la Cluj nu nu este singulara. Inspectoratele scolare din toata tara ar fi trebuit sa publice in data de 9, cel tarziu 15 mai, brosurile de ... citeste toata stirea