Brutarie din Cluj cu gandaci peste tot: "Aceste insecte ne pot transmite boli care ne pun in pericol sanatatea" - VIDEO

O brutarie din Cluj a fost inchisa de Protectia Consumatorilor, dupa ce au fost depistati gandaci cat intr-o ferma.Este vorba despre o brutarie a firmei SC Eldi Brutaria SRL, punct de lucru Campia Turzii, controlata de Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, in 21.09.2022."Ca atare, o echipa de control a verificat, in cadrul campaniei Academia Comisarilor - in care sunt implicati tinerii nostri colegi -, respectarea prevederilor legale in domeniu, la ... citeste toata stirea