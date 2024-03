Bucura-te de reduceri de pana la 30% la comenzile Glovo de la restaurantele tale preferate din Cluj

In martie, ai parte de super reduceri de pana la 30% pe Glovo, cu livrare rapida, in mai putin de 60 de minute, la restaurantele tale preferate din oras. Alege produsele dorite si nu rata ofertele speciale.Prin Glovo, poti comanda oriunde te afli, acasa, la serviciu, in parc, la vecini, orice doresti si orice poftesti. Tot ce trebuie sa faci este sa instalezi aplicatia si sa adaugi o adresa de livrare, iar in cel mai scurt timp un curier iti va livra mancarea.Primavara aceasta iti aduce ... citește toată știrea