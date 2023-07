Iulius Parc va gazdui duminica, 9 iulie, in premiera nationala proiectul "Spre normalitate, in caiace adaptate". Evenimentul este o initiativa a Caiac SMile si are ca scop strangerea de fonduri pentru accesibilizarea lacului Gheorgheni si adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilitati. Vino sa vaslesti alaturi de reprezentantii asociatiei si Gasca Zurli, in cadrul unui maraton de 12 ore! Mai mult decat atat, tot weekendul poti savura delicii mediteraneene, iar vineri, de la ora 21.30, ... citeste toata stirea