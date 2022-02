BUGET Cluj 2022: Consilierii locali au votat bugetul pe 2022. Ce investitii se vor face

Clujul are in 2022 un buget de 2.148.607.224 lei (434.483.393 euro), cu 5 milioane de euro mai mult fata de anul trecut.Consilierii locali din Cluj-Napoca au aprobat bugetul pentru anul 2022.Lucrari si obiective de investitii care se finalizeaza in anul 2022Reabilitarea Bulevardului 21 Decembrie 1989; * Modernizarea si extinderea Seminarului Teologic Ortodox si a Scolii Gimnaziale "Nicolae Iorga"; * Realizarea unui nou corp de cladire la Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu" (15 sali noi de ... citeste toata stirea