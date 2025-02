Buget cu 4-5% mai mare pentru Cluj-Napoca in 2025, previzonat de primarul Emil Boc / Alocarile pentru proiecte culturale si sportive, majorate cu 10% fata de anul trecut

Intr-o interventia la o emisiune locala, primarul Emil Boc spune ca bugetul orasului pentru 2025 va fi cu 4-5% mai mare decat cel din 2024. Bugetul orasului pe anul trecut a fost de circa 4 miliarde lei (adica peste 802 milioane de euro). Deocamdata, proiectul de buget al orasului asteapta datele de la Finante privind cotele defalcate din TVA pentru a fi definitivat si pus in consultare publica. Deja consilierii locali au aprobat la inceputul acestui an utilizarea in bugetul pe 2025 a ... citește toată știrea