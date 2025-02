Buget de peste 4,9 miliarde lei pentru Cluj-Napoca in 2025/ Proiectia bugetara, in consultare publica

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pe 2025 a fost publicat pe site-ul Primariei, in 21 februarie si este pus in consultare publica. Cheltuielile generale pentru anul acesta sunt estimate la peste 4,9 milioane lei, suma in care intra si excedentul bugetar din 2024, peste 706 milioane lei. Pentru investitii, suma prevazuta sa fie cheltuita in buget este de peste 3,1 miliarde lei, in timp ce cheltuielile pentru sectiunea de functionare sunt de peste 1,8 miliarde lei.Primaria ... citește toată știrea