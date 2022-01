Buget local record pentru un oras din Romania. Ce va face primaria cu aproape o jumatate de miliard de euro

Cresterea economica sustinuta de investitiile straine si de fondurile europene, dar si impozitele platite de localnici au adus la bugetul local al Primariei Cluj-Napoca sume importante. In acest an, bugetul local a ajuns la aproape 435 de milioane de euro, al doilea dupa Bucuresti. Primaria Cluj-Napoca are si in 2022 cel mai mare buget local dintre toate orasele Romaniei, cu exceptia Bucurestiului. In acest an, un bugetul Clujului este unul record si ajunge peste doua miliarde de lei - 2.148. ... citeste toata stirea