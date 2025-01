Bugetul metroului din Cluj pe 2025, sever mai mic fata de anul trecut

Bugetul acordat metroului din Cluj pentru acest an este semnificativ mai mic fata de cel din 2024, conform cifrelor publice in acest moment. Astfel, primaria Cluj-Napoca ar urma sa primeasca 310 milioane de lei, o suma mult prea mica pentru a face un progres real, sustine activistul Istvan Szakats.Astfel, acesti bani ar acoperi doar "o singura statie plus primul ciot de tunel", dupa cifrele estimate din studiul de fezabilitate. Mai mult, daca bugetul nu va fi marit, "cartitele" care trebuie sa ... citește toată știrea