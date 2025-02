Bugetul pe anul 2025, adoptat de Guvern. Ciolacu: "Vom ajunge la un PIB de 2.000 miliarde lei. Romania intra intr-o alta liga economica"

Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 1 februarie, 2025, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de buget pentru 2025 nu cuprinde modificari de taxe si impozite. Politicianul a spus si ca sume importante pentru investitii si dezvoltare sunt prezente in acesta.Guvernul s-a reunit sambata dimineata pentru a vota bugetul pe anul 2025.Proiectul de buget va ajunge tot sambata la Parlament, pentru a fi pus in procedura de dezbatere la comisii.Potrivit premierului, 20% din ... citește toată știrea