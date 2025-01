Bugetul pentru Mega Metroul Clujului, miscorat de 5 ori in 2025: "Sunt bani de o statie si un ciot de tunel. Bagam degeaba cartitele, ca n-au unde iesi"

Proiectul metroului din Cluj, in impas: buget insuficient pentru avansarea lucrarilor in 2025Proiectul metroului din Cluj-Napoca risca sa ramana blocat in 2025 din cauza fondurilor insuficiente alocate prin proiectul de buget. Potrivit activistului civic clujean Istvan Szakats, Primaria Cluj ar urma sa primeasca doar 310 milioane de lei pentru aceasta investitie, ceea ce reprezinta doar o cincime din suma primita anul trecut.Aceasta alocare financiara ar fi insuficienta pentru a sustine un ... citește toată știrea